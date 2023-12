Andrij Jermak gilt inzwischen als der zweitmächtigste Mann in der Ukraine.

Von Florian Hassel, Belgrad

Andrij Jermak ist stets zur Stelle, wenn sein Chef keine Zeit hat. Egal, ob es darum geht, auf einer Konferenz in Saudi-Arabien für eine ukrainische Friedensformel zu werben. Oder ob es gilt, den ungarischen Außenminister zu umgarnen vor der Entscheidung der EU über Beitrittsverhandlungen mit Kiew. Oder ob es dringend geboten ist, US-Parlamentarier davor zu warnen, weitere Hilfe zu verzögern, weil die Ukraine in dem Fall womöglich den Krieg verliert. Wie gesagt, Andrij Jermak ist zur Stelle und spricht für Präsident Wolodimir Selenskij. Als dessen Stabschef ist er der zweitmächtigste Mann in der Ukraine.