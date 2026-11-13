Es ist ein heikler Plan. Der deutsche Staat könnte sich für rund vier Milliarden Euro an dem Konzern beteiligen, der helfen soll, die atomare Abschreckung Großbritanniens zu modernisieren.

Die Bundesregierung will sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Atomkonzern Urenco mit Sitz in Gronau und damit an der Modernisierung der britischen atomaren Abschreckung beteiligen. Darauf deuten Aussagen von Insidern sowie ein nachträglich eingefügter Posten im Bundeshaushalt für 2027 hin, der vier Milliarden Euro für „Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft“ vorsieht. Auch die Tageszeitung Welt berichtete über entsprechende Pläne.