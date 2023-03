In Libyen verschwinden 2,5 Tonnen konzentrierten Urans. Das erinnert daran, wie gefährlich die Lage an der Südgrenze der Europäischen Union ist. Von Sicherheit und Kontrolle kann in Libyen keine Rede sein.

Von Mirco Keilberth, Tunis

Bei einer unangekündigten Inspektion haben Experten der Internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA am Dienstag das Verschwinden von 2,5 Tonnen Uranverbindungen aus einem Lager in Libyen entdeckt. Zehn Fässer des in Fachkreisen "Yellowcake" genannten gelblichen Pulvers seien aus dem nur mit "hohem logistischen Aufwand zugänglichen" Lager entwendet worden, teilte IAEA-Direktor Rafael Grossi den Mitgliedsländern der Organisation am Mittwoch brieflich mit. "Yellowcake" wird in angereicherter Form unter anderem für den Bau von Atomwaffen verwendet. Man prüfe nun den Verbleib des nuklearen Materials.

Den Ort der Inspektion gab die IAEA nicht an. Aus libyschen Sicherheitskreisen erfuhr die Süddeutsche Zeitung auf Anfrage, dass es sich um ein Lager unweit der südlibyschen Stadt Sebha handele. Dort hatte das Regime unter Muammar al-Gaddafi nach dem Ende des geheimen libyschen Chemie-und Atomwaffenprogramms die radioaktiven Substanzen gelagert.

2011 wurden 6400 Fässer "Yellowcake" an einer Straße gefunden

Weiter nördlich, in der Stadt Tajoura, betrieb Libyen Zentrifugen zur Anreicherung von Uran und ein Forschungsprogramm zum Bau von Atomwaffen. Unter dem Eindruck der US-Invasion in den Irak hatte Gaddafi das Atomwaffenprogramm Ende 2003 gestoppt, im Gegenzug endeten die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Libyen. Gaddafis Geheimdienstchef Mussa Koussa stieg später sogar zu einem Kooperationspartner westlicher Dienste im Rahmen von deren "Krieg gegen den Terror" auf.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte 2011 während des Aufstands gegen Gaddafi in Koussas verwaistem Büro Unterlagen gefunden, die auf Verhöre von britischen und amerikanischen Geheimdienstlern mit nach Libyen entführten islamistischen Milizen hinweisen. Direkt nach dem Tod von Gaddafi im September 2011 warnten diese Geheimdienste vor dem Sicherheitsrisiko der meist unbewachten Lager in der libyschen Wüste, in denen viele dieser Milizen saßen.

Im Dezember 2011 fanden Mitarbeiter von Ian Martin, dem damaligen Sondergesandten der Vereinten Nationen für Libyen, an der Straße zwischen Sebha und der nahen Militärbasis Temenhint 6400 Fässer voller Yellowcake und mindestens 500 Tonnen Industriechemikalien zur Herstellung von Nervengas. "Der gesamte Vorrat des uns bekannten konzentrierten Uranpulvers ist zwar vorhanden, aber für Milizen zugänglich", berichtete Martin daraufhin dem UN-Sicherheitsrat. Libyen riet er, das radioaktive Material zu verkaufen.

Auch mit Libyens Chemiewaffenprogramm war die Libyen-Mission der Vereinten Nationen damals befasst. Die Substanzen zur Chemiewaffenherstellung wurden von einem britischen und zwei dänischen Schiffen von der libyschen Hafenstadt Misrata nach Bremen gebracht und 2016 von deutschen Spezialisten im niedersächsischen Munster vernichtet. Das konzentrierte Uran jedoch verblieb in Sebha. Westliche Geheimdienste waren offenbar zu sehr damit beschäftigt, Tausende schultergeschützter Luftabwehrraketen aufzukaufen, die von libyschen Milizen über Facebook oder auf Märkten angeboten wurden.

Auch die "Gruppe Wagner" könnte an das Pulver kommen - oder das syrische Regime

Kurz nach der Vernichtung der Chemiewaffen übernahmen Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die Kontrolle eines 160 Kilometer langen Küstenstreifens westlich von Misrata und in Teilen der Sahara bei Sebha. Bis heute liefern sich IS-Kämpfer aus verschiedenen Ländern Gefechte mit Soldaten von Khalifa Haftars "Libysch-Arabischer Armee" (LNA). Der selbst ernannte Feldmarschall ist heimlicher Partner der französischen Armee in ihrem Kampf gegen Islamistengruppen in der Sahelregion und dem Maghreb.

Haftars LNA kontrolliert mittlerweile neben der östlichen Cyreneika-Provinz auch die libysche Sahara und damit Sebha. Ein anderer Partner Haftars sind die Söldner der russischen Sicherheitsfirma Wagner. Im zentrallibyschen Jufra verfügt die "Gruppe Wagner" über mehrere moderne Mig-29-Kampfjets der russischen Luftwaffe. "Von den Militärflughäfen Temenhint, Jufra und Bengasi fliegen regelmäßig russische Transportmaschinen nach Syrien", berichtet der libysche Journalist Mohamed Lino aus der Nähe von Sebha. Das verschwundene Uran zeige, wie sehr das anhaltende Sicherheitsvakuum in Libyen die gesamte Region gefährde. Haftars internationale Kooperationen könnten dem syrischen Regime von Baschar al-Assad, der Wagner-Gruppe oder auch dem Regime im Iran Zugang zu libyschem Uran ermöglicht haben.

Ein libyscher Sicherheitsexperte aus Haftars ostlibyscher Hochburg Bengasi, der anonym bleiben will, zieht Parallelen vom Verschwinden des Urans zu der zurzeit dramatisch ansteigenden Zahl von Migranten-Booten, die aus Ostlibyen in Richtung Italien ablegen. Mit 5000 Dollar pro Platz würden sowohl Armeeoffiziere als auch Schmuggler mit den Bootsflüchtlingen viel Geld verdienen, so der lieber anonym bleibende Libyer. Gleichzeitig sei das Phänomen ein politisches Druckmittel.

"Da nur Haftar die Migration stoppen kann, macht ihn das zu einem zwangsläufigen Partner der internationalen Gemeinschaft. Und damit nicht noch mehr Uran aus Sebha verschwindet, werden EU und UN wohl auch mit ihm zusammenarbeiten. Selbst wenn die fehlenden 2,5 Tonnen nach Syrien oder in den Iran geflogen wurden."