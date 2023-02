Von DPA, Wien

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat im Iran Partikel von sehr hoch angereichertem Uran gefunden. Wie IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag bestätigte, hatte das Uran einen Reinheitsgrad von 83,7 Prozent. Das ist nur knapp unter den 90 Prozent, die für Atomwaffen nötig wären. Die Spuren wurden im Januar in einer Anlage zur Uran-Anreicherung in Fordow entdeckt. Iranische Behörden erklärten der IAEA, der extrem hohe Anreicherungsgrad sei eine "nicht beabsichtigte Fluktuation". Technische Gespräche mit Teheran zur Klärung dieses Themas seien im Gange, hieß es in dem nicht öffentlichen Bericht, der der Deutschen Presseagentur vorlag. "So etwas kann aus Versehen oder absichtlich passieren", sagte ein hochrangiger Diplomat. Die Menge des Materials mit 83,7 Prozent Reinheitsgrad sei "sehr klein".