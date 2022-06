Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu Afghanistan soll die militärische Evakuierungsoperation am Flughafen der Hauptstadt Kabul aufarbeiten. Wie Abgeordnete der Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP sowie der Union am Donnerstag mitteilten, soll das Gremium noch vor der Sommerpause eingesetzt werden. Ferner werde es einen gemeinsamen Antrag zur Einsetzung einer Enquete-Kommission geben, die das etwa 20-jährige Afghanistan-Engagement der Bundeswehr bewertet und "Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands" zieht. Diese Kommission soll ebenfalls vor der parlamentarischen Sommerpause starten. Im Sommer 2021 hatten die radikal-islamischen Taliban das Land zurückerobert, nachdem die Nato sich zurückgezogen hatte. In Kabul kam es zu Chaos, vor allem am Flughafen.