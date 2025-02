Von Michael Bauchmüller, Berlin

Ziemlich genau drei Jahre ist es her, da kam die Atomkraft in Deutschland wieder auf den Tisch. Russland hatte gerade die Ukraine überfallen, am Horizont dräute schon die Energiekrise, die das Land dann auch ereilen sollte. Ist es da wirklich klug, am vereinbarten Ausstieg aus der Atomkraft festzuhalten? Fieberhaft wurde in jenen Tagen telefoniert, mit Betreibern, zwischen Beamten von Umwelt- und Wirtschaftsministerium. Es entstanden erste Vermerke, die von längeren Laufzeiten abrieten. Aber hatten sich die beiden grünen Ministerien dabei wirklich an der Sache orientiert? Oder wollten sie den gesetzlich verankerten Ausstieg um jeden Preis durchziehen, also zum 31. Dezember 2022?