Rechnet mit Unterstützung in Milliardenhöhe: Olaf Scholz (SPD), hier beim Besuch im oberbayerischen Schönau, in dem eine Gerölllawine großen Schaden anrichtete.

Von Cerstin Gammelin, Johann Osel und Jana Stegemann, Berlin

Es sind die verheerenden Bilder, die die Spitzenpolitiker jetzt vor dem Vorwurf bewahren, bei den angekündigten Fluthilfen wegen des Wahlkampfs noch eine Schippe drauflegen zu wollen. "Die Bundesregierung tut alles, um allen Betroffenen zu helfen", so fasst eine Regierungssprecherin am Montag in Berlin die Versprechen zusammen, die zuvor die Spitzen aus Bund und Ländern gegeben haben. Schnell und unbürokratisch soll es nun gehen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte angekündigt, wenn die Länder in Vorleistungen gingen, werde der Bund das später erstatten. Der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte an die vergangene Flutkatastrophe erinnert, damals seien einige Milliarden Euro bereitgestellt worden. Ein Überblick über die geplanten Hilfen.

Bund

Am Mittwoch will das Bundeskabinett ein großes Paket schnüren. Scholz wird dafür erneut seinen Urlaub in Bayern unterbrechen; in seinem Ministerium liefen am Montag die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird es verschiedene Bundeshilfen geben. Die geplante Soforthilfe beläuft sich auf mindestens 400 Millionen Euro, die Bund und Länder hälftig tragen. Ausgezahlt werden die Hilfen über die Bundesländer.

Geplant ist, dass der Bund zusätzlich die Kosten der "blauen Fahrzeuge" übernimmt. Dazu gehören das Technische Hilfswerk, Bundespolizei und Bundeswehr. In der Regel legt der Bund die Kosten der Dienste vorab aus und stellt sie den Ländern dann in Rechnung. Auf die Rechnung soll - vorbehaltlich des Kabinettsbeschlusses - verzichtet werden.

Zudem geht es um die Kosten der Schadenbeseitigung. Brücken müssen neu gebaut oder repariert werden, unterspülte Straßen und Gebäude ebenso. Der Bund wird sich daran beteiligen; wie genau, wird derzeit geklärt. Geprüft wird, den EU-Soli-Fonds anzuzapfen. Berlin müsste dazu einen Antrag nach Brüssel schicken. "Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen", sagte ein Sprecher des Finanzministers.

Bund und Länder prüfen zudem einen eigenen Fluthilfefonds - wie er 2003 nach dem Jahrhunderthochwasser an der Oder aufgelegt worden war. Damals gab es zehn Milliarden Euro für Hochwasserschäden. Das Geld wurde größtenteils nicht abgerufen, auch, weil damals viele Gebäude noch Versicherungsverträge hatten, die aus DDR-Zeiten übernommen worden waren. In diesen Verträgen waren die Häuser gegen die Fluten versichert gewesen, die Versicherungen mussten zahlen. In der aktuellen Flutkatastrophe sei die Versicherungslage eine andere als damals; viele nicht versicherte Hausbesitzer würden dringend Geld benötigen, hieß es in Regierungskreisen. Dass der neue Fonds üppig ausgestattet werden wird, daran gibt es in Berlin kaum Zweifel. Es seien die beiden bevölkerungsreichsten Bundesländer betroffen, darunter Bayern, hieß es. Wenn der Ministerpräsident des Freistaats etwas durchsetzen wolle wie hier Finanzhilfe des Bundes für sein Bundesland, dann seien die Chancen besonders hoch. Und alle Betroffenen profitierten.

Auch eine kombinierte Corona-Fluthilfe wird geprüft; demnach sollten Besitzer oder Betreiber von weggespülten Eisdielen, Cafés oder Biergärten zusätzlich zur Wiederaufbauhilfe auch bis zu 10 000 Euro für entgangene Umsätze erstattet bekommen. Diese Umsatzerstattung sei ohne Zustimmung des Parlaments möglich, sie könnte an die bestehenden Corona-Hilfen angedockt werden.

Nicht zustimmungspflichtig ist die Kostenübernahme für die "blauen Fahrzeuge". Die Soforthilfen des Bundes müssten dagegen vom Haushaltsausschuss geprüft werden. Ein neuer Fluthilfefonds bedürfte der Zustimmung des Bundestags.

Bayern

"Wir lassen da niemanden allein, ganz sicher nicht", hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag in Schönau am Königssee versprochen. Zusätzlich zu den Hilfen des Bundes werden in Bayern separate Hilfen geplant. Man werde diskutieren, "wie die Verzahnung mit den Hilfen des Bundes aussehen könnte", hieß es am Montag in Regierungskreisen in München. Das Kabinett in München befasst sich damit am Dienstag.

Nordrhein-Westfalen

Im vom Hochwasser besonders schwer getroffenen Erftstadt-Blessem haben viele Menschen alles verloren. Im Rathaus können sich alle Betroffenen seit vergangenem Samstag als erste Maßnahme pro Person 200 Euro Soforthilfe abholen. Die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen, die NRW.Bank, will den Flutopfern zudem mit Krediten helfen, deren Zinssatz auf 0,01 Prozent gesenkt werden soll. Für Privatpersonen trifft das auf das Programm für Gebäudesanierungen zu und für Unternehmen auf einen Universalkredit von bis zu zwei Millionen Euro. NRWs Finanzverwaltung setzte am Freitag zudem einen sogenannten Katastrophenerlass in Kraft. Mit diesem sind mehr als 30 steuerliche Unterstützungsmaßnahmen möglich.

Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung stellt kurzfristig 50 Millionen Euro Katastrophenhilfe für die Hochwasserschäden an der öffentlichen Infrastruktur bereit. Sofern von den betroffenen Kommunen keine Versicherungsleistung in Anspruch genommen werden kann, können Hilfen im Rahmen der vorhandenen Förderprogramme des Landes fließen.

Das Finanzministerium hat zudem einen steuerlichen Katastrophenerlass in Kraft gesetzt. Damit sind Hilfen für die Betroffenen auch in Form von steuerlichen Entlastungen möglich. So können beispielsweise fällige Steuern gestundet und die Steuervorauszahlungen auf die Einkommensteuer angepasst werden; auf Vollstreckungsmaßnahmen könne verzichtet werden. Steuerliche Erleichterungen gibt es auch für Spenden und Spendenaktionen, der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung genügen unter anderem als Nachweis für Zuwendungen. Unmittelbar nach der Katastrophe wurde für die Betroffenen von der Landesregierung eine kostenlose Hotline zur psychosozialen Akutbetreuung eingerichtet.

Sachsen

In Sachsen sind am Montag Experten ausgeschwärmt, um die Schäden zu vermessen. Die Bestandsaufnahme laufe, sagt der Sprecher von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Der Freistaat werde sicher Hilfe leisten, es seien ja auch Staatsstraßen unterspült worden oder öffentliche Fahrradwege. Am Dienstag, im Kabinett, werde über konkrete Hilfen beraten.