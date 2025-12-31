Zum Hauptinhalt springen

FinnlandMögliche Sabotage: Erneut Unterseekabel beschädigt

Lesezeit: 1 Min.

Das Patrouillenboot „Turva“ sichtete das Schiff, das im Verdacht steht, das Kabel beschädigt zu haben.
Das Patrouillenboot „Turva“ sichtete das Schiff, das im Verdacht steht, das Kabel beschädigt zu haben. (Foto: LEHTIKUVA/via REUTERS)
  • Die finnische Küstenwache hat den Frachter Fitburg festgesetzt und 14 Besatzungsmitglieder festgenommen, nachdem ein Unterseekabel zwischen Helsinki und Tallinn beschädigt wurde.
  • Die Polizei ermittelt wegen schwerer Sachbeschädigung, da die Ankerkette des Schiffs heruntergelassen war und vermutlich den Kabelschaden verursachte.
  • Der Vorfall erinnert an ähnliche Ereignisse am ersten Weihnachtsfeiertag 2024, als der Tanker Eagle S aus Russlands Schattenflotte mehrere Kabel beschädigte.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Die Polizei nimmt 14 Besatzungsmitglieder fest. Der Anker ihres Schiffs war heruntergelassen. Der Vorfall erinnert an ähnliche Ereignisse, hinter denen Russland vermutet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen zählt das Schiff jedoch nicht zur Schattenflotte des Kreml.

Nach der Beschädigung eines Untersee-Kommunikationskabels in der Ostsee hat die finnische Küstenwache ein verdächtiges Schiff festgesetzt. Der finnische Rundfunksender Yle berichtete unter Berufung auf eine Pressekonferenz der finnischen Polizei, es handle sich um einen Frachter namens Fitburg, der unter der Flagge des Karibikstaats St. Vincent und die Grenadinen fährt. Demnach wurden 14 Mitglieder der Besatzung russischer, georgischer, aserbaidschanischer und kasachischer Staatsangehörigkeit festgenommen. Nach Angaben des estnischen Justizministeriums wurde auch ein Unterseekabel des schwedischen Telekommunikationsunternehmens Arelion beschädigt.

Laut einer Mitteilung der Polizei in Finnland meldete der Telekommunikationsanbieter Elisa am frühen Morgen einen Schaden an einem Kabel, das die finnische Hauptstadt Helsinki mit Estlands Hauptstadt Tallinn verbindet. Estlands zuständige Ministerin Liisa Pakosta teilte mit, die Schäden hätten keine Auswirkungen für die Datenverbindungen im Land, da sie durch andere Kabel gesichert seien.

Ankerkette war ins Wasser gelassen

Die Polizei ermittle nun wegen schwerer Sachbeschädigung, versuchter schwerer Sachbeschädigung sowie der schweren Störung des Telekommunikationsverkehrs. Der finnischen Zeitung Helsingin Sanomat zufolge war der Frachter vom russischen St. Petersburg aufgebrochen mit dem Ziel Haifa in Israel. Estlands Regierungschef Kristen Michal sagte dem Sender ERR zufolge, es handle sich ersten Erkenntnissen nach nicht um ein Schiff der russischen Schattenflotte.

Finnlands Präsident Alexander Stubb teilte im Kurznachrichtendienst X mit, finnische Behörden hätten ein Schiff durchsucht, das im Verdacht stehe, einen Kabelschaden im finnischen Meerbusen verursacht zu haben. Die Situation werde in enger Abstimmung mit der Regierung beobachtet. „Finnland ist auf Sicherheitsherausforderungen verschiedener Art vorbereitet und wir werden entsprechend reagieren“, so Stubb.

Die Nato teilte mit, ihr Marinekommando im britischen Northwood stehe im Austausch mit den finnischen Behörden. EU-Technologie-Kommissarin Henna Virkkunen erklärte, die EU-Kommission beobachte die Lage.

Hinter ähnlichen Vorfällen wird russische Schattenflotte vermutet

Der Vorfall erinnert an ähnliche Ereignisse vor gut einem Jahr. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 waren Schäden an dem zwischen Finnland und Estland verlaufenden unterseeischen Stromkabel Estlink 2 und mehreren Kommunikationskabeln aufgetreten. Die finnischen Behörden gehen davon aus, dass die Schäden von der Ankerkette des Tankers Eagle S verursacht wurden, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird.

Gegen den Kapitän und zwei weitere Besatzungsmitglieder wurde inzwischen Anklage erhoben. Unter Russlands Schattenflotte werden Tanker und andere Frachtschiffe verstanden, die Russland benutzt, um Sanktionen zu umgehen, die dem Land infolge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine auferlegt wurden.

© SZ/dpa/Reuters/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivRussische Schattenflotte
:Geisterschiffe auf Kollisionskurs

Die Zahl der russischen Tanker und Frachter, die ohne funktionierendes Ortungssystem über die Meere fahren, nimmt drastisch zu. Experten halten das für brandgefährlich – gerade in der Ostsee.

SZ PlusVon Ben Heubl und Mauritius Much

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite