Wie groß die Abhängigkeit der Welt von den Kabeln auf dem Grund der Meere ist, zeigen Studien sehr deutlich: Etwa 95 Prozent des weltweiten Datenverkehrs laufen durch jene gut 500 unter Wasser verlegten Hochleistungskabel, meistens betrieben von traditionellen Telekomkonzernen, aber auch von digitalen Unternehmen wie Google oder Amazon. Ihr Vorteil: Die Trassen sind viel leistungsfähiger als eine Übertragung via Satellit. Für die Finanzwirtschaft, das Gesundheitswesen oder Cloud-Dienste: Die Datentrassen zählen längst zu den wichtigen Lebensadern moderner Gesellschaften, ohne dass Bürger und Unternehmen das merken.
Sabotage gegen UnterseekabelWettrüsten am Meeresgrund
Lesezeit: 3 Min.
Ohne Tiefseekabel funktioniert fast nichts mehr in der Welt. Während die Nato versucht, die digitalen Lebensadern besser zu schützen, feilen die Angreifer schon an neuen Techniken.
Von Markus Balser, Sina-Maria Schweikle, Berlin
