Die Starnberger Rechtsanwältin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger war von 1992 bis 1996 und von 2009 bis 2013 Bundesjustizministerin. Heute ist sie stellvertretende Vorsitzende der FDP -nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und gilt noch immer als eine der wenigen prominenten Vertreterinnen des bürgerlichen Liberalismus in der FDP.

Anlässlich des traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart spricht sie über den Unterschied von Liberalen und Libertären wie Elon Musk oder Argentiniens Präsident Javier Milei. Die FDP-Politikerin erklärt, dass Liberale einen ganzheitlichen Freiheitsbegriff verfolgen, der neben der Wirtschaft auch die sozialen Rechte und Freiheitsrechte der Bürger umfasst. Libertäre hingegen setzen einseitig auf wirtschaftliche Freiheit – ohne Rücksicht auf die Rechte des Einzelnen.

Leutheusser-Schnarrenberger verdeutlicht in dem Gespräch die Notwendigkeit von Reformen und Transformationen in Deutschland, ohne dabei den Kern des Liberalismus aufzugeben. Für sie ist Elon Musk „ein Demokratieverächter“.

Weitere Nachrichten: FPÖ-Chef Kickl könnte Kanzler in Österreich werden; Terroranschlag von New Orleans; sechs Tote bei Anschlag in Magdeburg.

