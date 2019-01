30. Januar 2019, 07:25 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Wirkt zunehmend verzweifelt: die britische Premierministerin Theresa May.

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Britisches Parlament stellt sich gegen No-Deal-Brexit. Das Unterhaus unterstützt den Plan der Premierministerin, mit der EU über die Nordirlandfrage neu zu beraten. Brüssel lehnt den Vorstoß umgehend ab, berichtet Björn Finke. Wie die Abstimmung im Einzelnen ablief, ist hier im SZ-Liveblog nachzulesen. Mays Schwäche ist gefährlich für alle am Projekt Brexit Beteiligten, kommentiert Björn Finke.

Bahn will Krisenteams an ausgewählten Bahnhöfen einsetzen. Die Mitarbeiter sollen dort helfen, wo besonders viel schiefläuft. Im Kampf gegen unpünktliche Züge wächst der Druck auf die Bahnspitze für einen radikalen Umbau. Ein weiterer Baustein der neuen Strategie: Der Vorstand soll mehr Macht bekommen. Die Einzelheiten

Gut 60 Prozent aller Neueinstellungen im öffentlichen Dienst befristet. Ein Arbeitgeberverband wettert: "Warum darf der öffentliche Dienst nach Lust und Laune befristen?" Tatsächlich gibt es das in der Privatwirtschaft weniger. Von Henrike Roßbach

Gesundheitsminister Spahn will Rentner bei den Krankenkassenbeiträgen entlasten. Bei der Frage, wo das Geld dazu herkommen soll, gerät der Gesundheits- mit dem Finanzminister aneinander. Der Staat zahle das nicht, stellt Scholz klar - und verweist auf die Krankenkassen. Zum Text

Oberster Gerichtshof von Venezuela verhängt Ausreisesperre gegen Guaidó. Auch die Konten des selbsternannten Übergangspräsidenten werden eingefroren. Die Justiz steht im venezolanischen Machtkampf bislang genau wie das Militär loyal zu Maduro. Zur Meldung

Was wichtig wird

Großdemonstration in Venezuela. Aufgerufen dazu hat der Oppositionspolitiker Guaidó, der sich selbst zum Interimspräsidenten ernannt hat. In dem südamerikanischen Land beanspruchen Präsident Maduro und Guaidó jeweils die legitime Macht als Staatschef für sich.

Ermittler äußern sich zu Festnahmen nach schwerem sexuellem Missbrauch an Kindern. Nach einer Vielzahl von Taten an Opfern im Alter zwischen 4 und 13 Jahren wollen die Behörden Details nennen. Drei Verdächtige sollen auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüdge mehrere Kinder schwer sexuell missbraucht haben. Zum Bericht

Expertentagung der NRW-Landesregierung zum Thema Clan-Kriminalität. Innenminister Herbert Reul (CDU) hat rund 400 Behördenvertreter und Wissenschaftler zu einem Symposium mit dem Titel "360°-Maßnahmen gegen die Clankriminalität" eingeladen.

Frühstücksflocke

Spielkonsolen sind auch nur Gemüse. So etwas in der Art muss sich jedenfalls ein junger Mann in Frankreich gedacht haben. Der 19-Jährige hat die Selbstbedienungskasse eines Supermarktes überlistet. Wie er es geschafft hat, nur 9,29 Euro für eine 3,3 Kilogramm schwere Playstation zu zahlen und weshalb man ihm einen Tag später doch noch auf die Schliche kam, lesen Sie hier.