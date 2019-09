Wenn ein Elternteil - in 90 Prozent der Fälle der Vater - den Unterhalt schuldig bleibt, springt der Staat ein. Neue Zahlen zeigen aber: Oft mangelt es nicht am Geld.

Rund 2,1 Millionen Kinder wachsen in Deutschland in Alleinerziehendenfamilien auf. Für 805 799 von ihnen musste im vergangenen Jahr der Staat mit dem Unterhaltsvorschuss einspringen, weil der unterhaltspflichtige Elternteil - zu 90 Prozent der Vater - nicht zahlen konnte oder wollte. Wie groß der Anteil der Unfähigen respektive Unwilligen ist, dazu gab es bislang nur grobe Schätzungen. Am Donnerstag nun veröffentlichte das Bundesfamilienministerium erstmals konkrete Zahlen.

Demnach waren 2018 bei 61 Prozent der Kinder, für die der Unterhaltsvorschuss gezahlt worden war, die zahlungspflichtigen Eltern nicht in der Lage, den Unterhalt aufzubringen. Ein "Rückgriff" war also nicht möglich. Das heißt, die Behörden konnten kein Geld zurückfordern; aus dem Vorschuss wurde eine Ausfallleistung. Den größten Teil in dieser Gruppe machten mit 44 Prozent Unterhaltspflichtige mit einem zu geringen Einkommen aus, um Unterhalt zahlen zu können; ein bestimmter Selbstbehalt, um die eigenen Lebenshaltungskosten bestreiten zu können, darf ihnen nicht genommen werden. Bei weiteren zehn Prozent reichte das Einkommen nur für einen Teil der Unterhaltsansprüche. Und schließlich waren in sieben Prozent der Fälle die Zahlungspflichtigen insolvent oder inzwischen verstorben.

Die Zahlen zeigen allerdings im Umkehrschluss auch, dass in immerhin 39 Prozent aller Fälle ein Rückgriff durchaus möglich wäre. Tatsächlich aber bekommt der Staat sein Geld deutlich seltener zurück, auch wenn sich an dieser Stelle weiterhin eine Datenlücke auftut: Bekannt ist nämlich lediglich, dass 2018 von den insgesamt 2,1 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss, die zu 40 Prozent der Bund und zu 60 Prozent die Länder finanziert haben, nur 13 Prozent wieder eingetrieben wurden. Mit den 39 Proze nt der Fälle, i n denen ein Rückgriff theoretisch möglich wäre, lässt sich diese Prozentzahl, die sich auf die ausgezahlten Summen bezieht, aber nicht direkt ins Verhältnis setzen. Eine grobe Größenordnung lässt sich dennoch ablesen. Und die lässt den Schluss zu, dass die Länder sich deutlich mehr Geld zurückholen könnten, als sie es derzeit tun. Mit einer Rückgriffquote von 20 Prozent war im vergangenen Jahr Bayern der Spitzenreiter unter den Ländern, das Schlusslicht war Bremen mit sechs Prozent.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kündigte an, der bessere Rückgriff solle nun im Fokus stehen. Dass die Quote zuletzt deutlich gesunken war - 2017 lag sie noch bei 19 und 2016 bei 23 Prozent - führte sie auf die Reform des Unterhaltsvorschusses Mitte 2017 zurück. Seither hat sich die Zahl der anspruchsberechtigten Kinder fast verdoppelt, was den Ämtern eine Antragsflut bescherte. Der Bund arbeite mit den Ländern zusammen, sagte Giffey. Allerdings könne er den Ländern keine Vorschriften machen. Umstritten ist etwa, ob die Länder ihr Rückforderungsmanagement zentral regeln sollten. Auch die Frage, ob die Jugendämter oder die Finanzbehörden zuständig sein sollen, beantworten die Länder derzeit noch unterschiedlich.