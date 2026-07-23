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SozialpolitikWie es Alleinerziehenden in Deutschland geht

Lesezeit: 2 Min.

Eine Mutter mit Kind auf dem Spielplatz: Die meisten Alleinerziehenden sind Frauen.
Eine Mutter mit Kind auf dem Spielplatz: Die meisten Alleinerziehenden sind Frauen. Christian Charisius/dpa

Mütter ohne Partner arbeiten häufiger in Vollzeit als Frauen in Paarbeziehungen – und doch sind ihre Kinder viel stärker von Armut betroffen. Das zeigen neue statistische Zahlen.

Von Valerie Höhne, Berlin

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Wer alleinerziehend ist, ist häufiger arm. Das Armutsrisiko ist im Vergleich zu Paarfamilien mehr als doppelt so hoch. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts zum Jahr 2025. Demnach haben Paare, die Kinder haben, ein Armutsrisiko von zwölf Prozent. Aber etwa 29 Prozent der Alleinerziehenden haben ein Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. 19,4 Prozent der Familien in Deutschland haben einen alleinerziehenden Elternteil. Der Anteil ist leicht gesunken, 2015 betrug er noch 20,5 Prozent.

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Natürlich muss die Regierung sparen. Dass sie jetzt aber ausgerechnet bei den Alleinerziehenden kürzen will, irritiert dann doch einige. Uwe S. rechnet schon mal durch, was das für ihn und seinen Sohn bedeuten würde.

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