Mütter ohne Partner arbeiten häufiger in Vollzeit als Frauen in Paarbeziehungen – und doch sind ihre Kinder viel stärker von Armut betroffen. Das zeigen neue statistische Zahlen.

Wer alleinerziehend ist, ist häufiger arm. Das Armutsrisiko ist im Vergleich zu Paarfamilien mehr als doppelt so hoch. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts zum Jahr 2025. Demnach haben Paare, die Kinder haben, ein Armutsrisiko von zwölf Prozent. Aber etwa 29 Prozent der Alleinerziehenden haben ein Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. 19,4 Prozent der Familien in Deutschland haben einen alleinerziehenden Elternteil. Der Anteil ist leicht gesunken, 2015 betrug er noch 20,5 Prozent.