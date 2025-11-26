Deutschland war jahrzehntelang ein zuverlässiger Partner des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen, UNRWA. Nun wächst die Sorge, dass sich dies ändern und die Bundesrepublik einen anderen Kurs einschlagen könnte. Vergangene Woche hatte sich die Bundesrepublik das erste Mal bei der Abstimmung über eine Mandatsverlängerung des Hilfswerks enthalten. Hintergrund für diese Entscheidung waren Vorwürfe, das UNRWA sei von der Hamas unterwandert worden und in das Massaker der Terroristen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober in Israel verstrickt gewesen. Seitdem arbeitet das Hilfswerk an zahlreichen Reformen.