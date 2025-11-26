Zum Hauptinhalt springen

Gaza-KonfliktBerlin verwarnt UN-Palästinenserhilfswerk

Lesezeit: 3 Min.

„Konsequent und überprüfbar“: Außenminister Wadephul mahnt Reformen bei der Organisation an. Im Bild ein UNRWA-Logo in Rafah.
„Konsequent und überprüfbar“: Außenminister Wadephul mahnt Reformen bei der Organisation an. Im Bild ein UNRWA-Logo in Rafah. (Foto: EYAD BABA/AFP)

Jahrzehntelang hat Deutschland das UNRWA klaglos unterstützt. Nun enthielt sich die Bundesregierung erstmals bei der Mandatsverlängerung. Was steckt dahinter?

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Deutschland war jahrzehntelang ein zuverlässiger Partner des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen, UNRWA. Nun wächst die Sorge, dass sich dies ändern und die Bundesrepublik einen anderen Kurs einschlagen könnte. Vergangene Woche hatte sich die Bundesrepublik das erste Mal bei der Abstimmung über eine Mandatsverlängerung des Hilfswerks enthalten. Hintergrund für diese Entscheidung waren Vorwürfe, das UNRWA sei von der Hamas unterwandert worden und in das Massaker der Terroristen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober in Israel verstrickt gewesen. Seitdem arbeitet das Hilfswerk an zahlreichen Reformen.

Zur SZ-Startseite

Krieg in Gaza
:Die Hamas ist noch da

In Gaza und im Westjordanland werden freigelassene Palästinenser mit großem Jubel empfangen. Doch die Hamas zeigt mit einer brutalen Machtdemonstration, dass sie nicht vorhat, einfach zu verschwinden.

SZ PlusVon Bernd Dörries

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite