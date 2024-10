Von Bernd Dörries, Kairo

Es war eine hitzige Debatte im israelischen Parlament am Montag, die dann aber mit einem klaren Ergebnis endete. Mit 92 zu zehn Stimmen votierten die Abgeordneten der Knesset in Jerusalem am Abend für ein Gesetz, das dem Flüchtlingshilfswerk der Palästinenser (UNRWA) auf israelischem Territorium jegliche „Aktivitäten“ verbietet. Ein zweites Gesetz untersagt allen israelischen Behörden jeden Kontakt zu UNRWA. Zusammengenommen könnten die beiden Gesetze die humanitäre Hilfe für die Palästinensergebiete und vor allem den Gazastreifen zum Erliegen bringen. Sie sollen in 90 Tagen in Kraft treten. Ein arabischer Abgeordneter sprach von einem „faschistischen Gesetz“ und wurde dafür von den Initiatoren der Gesetze lautstark angegangen.