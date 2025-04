Inmitten verschärfter Spannungen zwischen den Atommächten Indien und Pakistan ist es zwischen Soldaten beider Länder zu einem Schusswechsel gekommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des pakistanischen Geheimdienstes erfuhr, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Freitag nahe der sogenannten Kontrolllinie. Sie markiert den Grenzverlauf zwischen den von Indien und Pakistan kontrollierten Teilen der umstrittenen Kaschmir-Region. Tote oder Verletzte gab es nicht. Terroristen hatten am Dienstag auf einer Bergwiese in einer beliebten Urlaubsgegend nahe der Stadt Pahalgam in dem von Indien verwalteten Teil der Himalaya-Region 26 Menschen getötet, mindestens 17 weitere wurden verletzt. Am Freitag besuchte Indiens Armeechef Kaschmir.