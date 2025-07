Die Mehrzahl der Studiengänge in Deutschland steht unabhängig von der Abiturnote Interessenten offen. Nur noch knapp jedes dritte Studienangebot (32,5 Prozent) hat im kommenden Wintersemester eine Beschränkung wie etwa einen Numerus Clausus oder ein Eignungsfeststellungsverfahren, wie eine am Dienstag in Gütersloh veröffentlichte Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung ergab. Die meisten Studierenden in Deutschland könnten mittlerweile das Fach ihrer Wahl an ihrer Wunschhochschule studieren, erklärte Studienautor Cort-Denis Hachmeister. Die Quote an Zugangsbeschränkungen ist demnach gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte zurückgegangen. Zehn Jahre zuvor, im Wintersemester 2015/16, lag die Quote bundesweit noch um fast zehn Prozentpunkte höher bei 42 Prozent.