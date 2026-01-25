Auf ihren prächtigen Weihnachtsbaum haben die Professoren und Studenten der Nationalen Bohdan-Chmelnitzky-Universität von Tscherkassy in diesem Winter verzichten müssen: Zu groß ist wegen der nahezu ununterbrochenen russischen Angriffe der Strommangel fast in der gesamten Ukraine. Der Unterricht aber geht weiter an der Universität im rund 190 Kilometer südöstlich von Kiew entfernten Tscherkassy.