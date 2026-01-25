Zum Hauptinhalt springen

UkraineStudieren, während Bomben fallen

Stromausfälle an der Uni und Zuhause sind Alltag: Kristina Prokopenko (links) Maja Schandrek (rechts) stuideren an der Universität in Tscherkassy.
Stromausfälle an der Uni und Zuhause sind Alltag: Kristina Prokopenko (links) Maja Schandrek (rechts) stuideren an der Universität in Tscherkassy. (Foto: Florian Hassel)

Viele Hochschulen in der Ukraine sind vom Krieg zerstört oder beschädigt. Wie es an der Universität von Tscherkassy gelingt, trotz Raketenbeschuss weiter zu lehren und zu lernen.

Von Florian Hassel, Tscherkassy

Auf ihren prächtigen Weihnachtsbaum haben die Professoren und Studenten der Nationalen Bohdan-Chmelnitzky-Universität von Tscherkassy in diesem Winter verzichten müssen: Zu groß ist wegen der nahezu ununterbrochenen russischen Angriffe der Strommangel fast in der gesamten Ukraine. Der Unterricht aber geht weiter an der Universität im rund 190 Kilometer südöstlich von Kiew entfernten Tscherkassy.

