Als erste deutsche Hochschule gründet die Universität Münster eine Islamisch-Theologische Fakultät. Das teilten der Rektor der Universität, Johannes Wessels, und der Gründungsdekan Mouhanad Khorchide am Mittwoch mit. Die Fakultät geht aus dem Zentrum für Islamische Theologie (ZIT) hervor, das 2012 eingerichtet wurde. Khorchide sprach von einem „wichtigen Signal der Anerkennung für viele Muslime in Deutschland“. Die Fakultät soll ihren Betrieb zum Wintersemester aufnehmen, vier Professorinnen und vier Professoren werden dort künftig lehren und forschen, zu islamischer Geschichte, Ethik und Philosophie. Schon jetzt werden am ZIT islamische Religionslehrerinnen und -lehrer ausgebildet. 450 Studenten sind derzeit am ZIT eingeschrieben. Die Fakultät bedeutet ein eigenes Promotionsrecht und mehr Eigenständigkeit. Das Projekt sei ein „Leuchtturm für einen aufgeklärten, weltoffenen Islam“, so Uni-Direktor Wessels.