Interview von Kathrin Müller-Lancé und Johan Schloemann

Nicht nur in den USA, auch an deutschen Universitäten heizt sich die Debatte über den Krieg in Nahost immer weiter auf. In Leipzig, Hamburg, Köln, Berlin und andernorts haben propalästinensische Studierende und Aktivisten in den vergangenen Tagen demonstriert. An der Freien Universität (FU) ließ der Präsident Günter Ziegler das Protestcamp von der Polizei räumen. Daraufhin warfen ihm Berliner Hochschullehrer und -lehrerinnen in einem offenen Brief eine Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit vor. Die Frage ist also: Wie viel politischen Protest müssen Hochschulen akzeptieren?