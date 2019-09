In die Debatte über eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer auf Binden und Tampons scheint Bewegung zu kommen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, spricht sich die Unionsfraktion dafür aus, den Steuersatz im Rahmen des Jahressteuergesetzes zu senken. Ein Antrag dazu sei in Arbeit. Der normale Steuersatz von 19 Prozent für Produkte der Monatshygiene sei für viele offenbar eine schreiende Ungerechtigkeit im Steuersystem, sagte die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann, der Zeitung. "Das müssen wir ernst nehmen." Auch das Bundesfinanzministerium zeige sich offen für eine Absenkung. Über das Thema wird auch im Bundesrat bereits beraten. Thüringen hatte kürzlich eine Initiative in die Länderkammer eingebracht, wonach Periodenprodukte für Frauen auf die Liste der Produkte mit ermäßigtem Umsatzsteuersatz gesetzt werden sollen. Damit würden Tampons und Binden mit sieben statt wie bisher mit 19 Prozent besteuert. Der Initiative folgt auch das Land Bremen. In einigen EU-Ländern wurde die Steuer auf Monatshygieneartikel bereits gesenkt oder ganz abgeschafft. Das EU-Parlament hatte die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen.