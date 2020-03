Die Unionsfraktion im Bundestag verzichtet angesichts der Corona-Krise auf ihre ursprünglich geplante Sitzung an diesem Dienstag. Die räumliche Situation im Fraktionssaal lasse die nötigen "Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz der Mitglieder der Fraktion" nicht zu, heißt es in einem Schreiben des Parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion, Michael Grosse-Bömer (CDU), an die Abgeordneten von CDU und CSU. Die Absage sei in Absprache mit den Vorsitzenden der jeweiligen Landesgruppen entschieden worden. Eine Anreise am Dienstag sei damit nicht erforderlich. Es sei "ein der aktuellen Situation angepasstes Verfahren der fraktionsinternen Willensbildung notwendig", schrieb Grosse-Brömer. Nach dem Kabinettsbeschluss sollen Fraktionsmitglieder demnach Anregungen und Fragen an die jeweiligen Arbeitsgruppenchefs richten.