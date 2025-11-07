Unionsfraktion unzufrieden mit Leistung der eigenen Minister. Der angekündigte Herbst der Reformen aus dem Kanzleramt droht in der Unionsfraktion ein Herbst des Verdrusses über die eigene Regierung zu werden. Frustriert sind die Abgeordneten nicht nur von Außenminister Wadephul und seinen Aussagen zu Syrien, auch mit den Auftritten des Kanzlers sind viele unglücklich. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum eine Reform der Erbschaftsteuer so kompliziert ist. Es klingt einfach: mehr Geld für den Staat, indem man insbesondere große Erbschaften stärker besteuert. Die Grünen im Bundestag haben jetzt 22 Reformvarianten durchrechnen lassen. Eine Reform, die alle Probleme löst, gibt es aber nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

So kommen Eltern an einen Ganztagsplatz für ihr Kind. Mütter und Väter sollten sich schnell kümmern, wenn sie im kommenden Jahr den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für ihr Kind wahrnehmen wollen. Welche Modelle es gibt, was es kostet, was zu tun ist, wenn es hakt. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel (SZ Plus)

Zschäpes beste Freundin vor Gericht. 14 Jahre nach dem Auffliegen der rechten Terrorbande NSU macht der Rechtsstaat noch einmal einen Anlauf, um eine der Helferinnen zur Verantwortung zu ziehen. Susann Eminger soll Beate Zschäpe geholfen haben, ihre Identität zu verschleiern. Ihr Mann hat Zschäpe bei der Flucht geholfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Musk könnte erster Billionär jemals werden. Tesla-Aktionäre stimmen für ein Paket, durch das Chef Elon Musk der erste Billionär der Geschichte werden könnte. Beim Erreichen von zwölf Meilensteinen bekommt er schrittweise mehr Macht bei dem Konzern, der eine Armee aus KI-Robotern bauen soll. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen