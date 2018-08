30. August 2018, 18:48 Uhr Union Unterstützung für Kauder

CDU-Politiker Ralph Brinkhaus will den Fraktionsvorsitzenden beerben. Sein Landesverband NRW wusste von den Plänen nichts.

Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus bekommt für seinen Vorstoß zur Ablösung des langjährigen Unionsfraktionschefs Volker Kauder keine Unterstützung von seiner Landespartei. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Armin Laschet spricht sich für den Verbleib von Kauder an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag aus. "Es gibt keine Notwendigkeit, Kauder abzulösen", sagte Laschet am Donnerstag. Brinkhaus will gegen den Amtsinhaber Kauder kandidieren. Er ist Abgeordneter aus Gütersloh und CDU-Fraktionsvize in Berlin.