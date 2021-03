Von Robert Roßmann, Berlin

Einen derartigen Absturz hat es in der Geschichte des "Politbarometers" noch nie gegeben. In der neuen Projektion der Forschungsgruppe Wahlen verlieren die Unionsparteien sieben Prozentpunkte - sie kommen jetzt nur noch auf 28 Prozent. Die Grünen legen dagegen um vier Punkte zu und rangieren jetzt bei 23 Prozent. Die SPD kommt auf 15, die AfD auf zwölf, die FDP auf neun und die Linke auf sieben Prozent.

Noch dramatischer ist der Wechsel in der politischen Stimmung. Hier haben die Grünen die Union sogar überholt, sie liegen nun bei 28 beziehungsweise 27 Prozent. Bei der letzten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen Ende Februar lagen die Grünen noch zwölf Punkte hinter der Union.

In die Projektion der Forschungsgruppe Wahlen gehen - anders als bei den Zahlen zur politischen Stimmung - auch Erkenntnisse über die langfristige, sozial-strukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten ein. Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung werden herausgerechnet. Außerdem werden Faktoren wie die geringere Bekenntnisbereitschaft von Anhängern von Parteien an den Rändern des politischen Spektrums berücksichtigt. Die Projektion liegt deswegen näher an tatsächlichen Wahlergebnissen als die Messung der politischen Stimmung.

Die Zahlen mehren Zweifel, ob CDU-Chef Laschet der richtige Kanzlerkandidat wäre

Die neuen Zahlen dürften die Debatten in der Union darüber befeuern, ob der Kanzlerkandidat nicht deutlich schneller als vorgesehen gekürt werden sollte. Außerdem mehren sie die Zweifel, ob der neu gewählte CDU-Chef Armin Laschet auch der richtige Kanzlerkandidat wäre. Ausweislich der Umfrage beurteilen die Bürger Laschet deutlich schlechter als Ende Februar. Er kommt - auf einer Skala von plus bis minus fünf - jetzt nur noch auf einen Wert von 0,1. CSU-Chef Markus Söder liegt dagegen bei 1,2. Auch unter Unionsanhängern liegt Söder weit vor Laschet (3,3 zu 1,4).

Der Unterschied zeigt sich auch bei der Frage, wer die Eignung zum Kanzler habe. Laut Umfrage hat Söder für 56 Prozent der Deutschen die Eignung fürs Kanzleramt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt auf 39, Grünen-Chef Robert Habeck auf 28, seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock auf 25 und Laschet lediglich auf 23 Prozent.

An der Spitze der Liste der wichtigsten Politiker liegt weiterhin Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber auch sie hat an Rückhalt verloren. Das liegt vor allem daran, dass der Unmut in der Bevölkerung über das Corona-Krisenmanagement gewachsen ist. Die gemeinsame Arbeit von Bund und Ländern in der Corona-Krise bewerten jetzt 55 Prozent aller Deutschen kritisch. Nur noch 38 Prozent urteilen über die Bund-Länder-Leistungen bei diesem alles beherrschenden Thema positiv, Ende Februar waren es noch 52.

Die Auswirkungen des Fiaskos um die Osterruhe sind nur zum Teil in die Umfrage eingegangen

Der Unmut dürfte sogar noch größer sein, als in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen ausgewiesen. Denn das Institut hatte zwischen dem 23. und 25. März 1030 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte befragt. In diese Erhebung sind die Auswirkungen des Fiaskos um die Osterruhe deshalb nur zum Teil eingegangen. Bundeskanzlerin Merkel hatte am 24. März die Entscheidung zur Osterruhe zurückgenommen und sich in einem bisher beispiellosen Akt entschuldigt.

In einer Extra-Erhebung hat die Forschungsgruppe Wahlen deshalb am 24. und 25. März Bürger befragt, wie sie die Entschuldigung Merkels bewerten. 28 Prozent der Befragten sahen die Kanzlerin dadurch politisch gestärkt, 27 Prozent geschwächt. Für 41 Prozent hat die Entschuldigung keine großen Auswirkungen.