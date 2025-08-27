Bilder von Politikern, die harmonisch an schönen Orten entlang schreiten, haben eine gewisse Tradition. Oft waren sie jedoch ein schlechtes Omen für das, was folgen sollte. So gab es die SPD-Troika aus Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine und Rudolf Scharping, die einen Säulengang entlanglief und dann alsbald zerbrach. Oder die Ampel-Koalitionäre um Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck, die mit Fortschrittsoptimismus durch den Berliner Westhafen spazierten. Nun treffen sich die Spitzen der Fraktionen von Union und SPD in Würzburg. Zum Auftakt soll eine Art Neustart inszeniert werden: Jens Spahn (CDU), Matthias Miersch (SPD) und Alexander Hoffmann (CSU) wollen über die alte Mainbrücke spazieren. Im Wetterbericht wird leichter Regen angekündigt.
BundesregierungDas sind die großen Baustellen von Schwarz-Rot
Lesezeit: 5 Min.
Bürgergeld, Rente, Richterwahlen: Der Kanzler hat einen „Herbst der Reformen“ angekündigt. Welche Projekte die Koalition beschäftigen werden.
Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin
