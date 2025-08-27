Bundesregierung Das sind die großen Baustellen von Schwarz-Rot 27. August 2025, 16:03 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Die Fraktionschefs von SPD und Union, Matthias Miersch und Jens Spahn, müssen jetzt Lösungen finden. (Foto: Carsten Koall/Carsten Koall/dpa)

Bürgergeld, Rente, Richterwahlen: Der Kanzler hat einen „Herbst der Reformen“ angekündigt. Welche Projekte die Koalition beschäftigen werden.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback