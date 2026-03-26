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Union und SPDPlanlos in den Frühling der Reformen

Lesezeit: 4 Min.

CSU-Chef Söder habe „47 Mal Nein gesagt“ zu den Reformideen, klagt Finanzminister Klingbeil (li.). Bundeskanzler Friedrich Merz gibt sich bislang konzilianter.
CSU-Chef Söder habe „47 Mal Nein gesagt“ zu den Reformideen, klagt Finanzminister Klingbeil (li.). Bundeskanzler Friedrich Merz gibt sich bislang konzilianter. Kay Nietfeld/DPA

Jetzt sollen sie endlich kommen, die großen Reformen. Wer sich in den Koalitionsparteien umhört, merkt: Gut sortiert sind die Ideen bislang nicht. Und es bleibt nur wenig Zeit.

Von Georg Ismar, Robert Roßmann und Vivien Timmler, Berlin

Eigentlich müsste sich Friedrich Merz mit seinen wichtigsten Ministern jetzt mal ein paar Tage nach Schloss Meseberg in Brandenburg zurückziehen, Experten dazu bitten und dann mit einem großen Reformwurf wieder herauskommen. In dem Schloss lässt sich abgeschirmt von Berliner Aufgeregtheiten gut nachdenken.

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