Eigentlich müsste sich Friedrich Merz mit seinen wichtigsten Ministern jetzt mal ein paar Tage nach Schloss Meseberg in Brandenburg zurückziehen, Experten dazu bitten und dann mit einem großen Reformwurf wieder herauskommen. In dem Schloss lässt sich abgeschirmt von Berliner Aufgeregtheiten gut nachdenken.
Union und SPDPlanlos in den Frühling der Reformen
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Jetzt sollen sie endlich kommen, die großen Reformen. Wer sich in den Koalitionsparteien umhört, merkt: Gut sortiert sind die Ideen bislang nicht. Und es bleibt nur wenig Zeit.
Von Georg Ismar, Robert Roßmann und Vivien Timmler, Berlin
Bundesregierung:Klingbeil schwört die Bürger auf schmerzhafte Reformen ein
Mehr Arbeit, niedrigere Steuern, teilweise Streichung des Ehegattensplittings: Mit einem Bündel teils harter Maßnahmen will der Vizekanzler Deutschland aus der Wirtschaftskrise führen.
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