Von Georg Ismar, Berlin

In Berlin ist von der goldenen Trump-Brücke die Rede. Das ist kein neues Bauwerk, um den amerikanischen Präsidenten an der Seite Europas zu halten. Sondern wird im übertragenen Sinne als Weg für Friedrich Merz und die Union gesehen, um in den Sondierungen mit der SPD über eine Koalition für deutsche Verhältnisse Disruptives zu vereinbaren. Noch sind es nur Vorschläge von Ökonomen, aber über das Wochenende haben die Finanzexperten beider Seiten beraten, was möglich sein könnte. An diesem Montag, wenn anderswo der Höhepunkt des Karnevals gefeiert wird, wird das auch das zentrale Thema der zweiten Sondierungsrunde von Union und SPD sein.