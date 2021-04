Die Parteipräsidien von CDU und CSU kommen am Montag zu getrennten Beratungen zusammen, in denen es vor allem um die offene Kanzlerkandidatur der Union gehen dürfte. Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, hatten sich am Sonntag erstmals öffentlich bereiterklärt, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen.

Die Entscheidung zwischen Laschet und Söder soll nach Auffassung führender Unionspolitiker in den kommenden Tagen fallen. Auf die Frage in einer Pressekonferenz, ob am Montag schon eine Entscheidung fallen könnte, hatten Laschet und Söder am Sonntag geantwortet, sie wollten den Beratungen nicht vorgreifen.

Während das Präsidium der CDU bereits um neun Uhr zu einer regulären Sitzung zusammenkommt, will Söder das Präsidium der CSU für den Nachmittag oder frühen Abend außerplanmäßig einberufen. Das CDU-Präsidium wird erstmals seit Langem wieder in Präsenz tagen. Um elf Uhr trifft sich der CDU-Bundesvorstand digital. Gegen 13.30 Uhr will CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vor die Presse treten. Eine CSU-Pressekonferenz soll es nach der Präsidiumssitzung der Partei geben.

Wenn die CDU-Gremien Laschet nicht mit sehr breiter Mehrheit unterstützen, droht eine schwierige Phase

Laschet und Söder hatten monatelang miteinander konkurriert, ohne allerdings offiziell die Kanzlerkandidatur zu beanspruchen. Laschet hatte an seinem Ziel aber nie einen Zweifel gelassen, Söder hatte dagegen immer wieder gesagt, sein Platz sei in Bayern. Am Sonntag erhoben sie dann in der Klausurtagung des Fraktionsvorstands beide Anspruch auf die Kandidatur. Der bayerische Ministerpräsident machte seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur von einer breiten Unterstützung durch die CDU abhängig. Er sagte zu, anderenfalls ohne Groll mit Laschet zusammenzuarbeiten.

Sollten die CDU-Gremien also mit sehr breiter Mehrheit Laschet unterstützen, wäre das ein starkes Plus für den 60-jährigen Aachener. Wenn nicht, droht eine schwierige Phase. Der NRW-Ministerpräsident erklärte in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" am Sonntag, er werde in den Sitzungen von Präsidium und Vorstand "um Vertrauen bitten". Auf die Frage, ob er mit einer Mehrheit für seine Kandidatur rechne, sagte er: "Da gehe ich mal von aus, aber wir werden das morgen sehen."

Eine lange Hängepartie kann sich die Union angesichts sinkender Umfragewerte nicht leisten. Sie muss schnell und geschlossen Tritt fassen: Denn bis zur Bundestagswahl am 26. September ist es nicht mal mehr ein halbes Jahr, und nach der SPD wollen am Montag kommender Woche auch die ohnehin in den Umfragen starken Grünen erstmals eine Kanzlerkandidatur verkünden.