Nach der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden sehen viele Deutsche Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union. Im Trendbarometer von RTL und n-tv bevorzugten 36 Prozent der Wahlberechtigten den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten als Bewerber von CDU und CSU. 21 Prozent würden dagegen lieber Armin Laschet als Kanzlerkandidaten sehen, zehn Prozent favorisieren Jens Spahn und drei Prozent sprechen sich für Friedrich Merz aus.

Jeder zweite Deutsche glaubt einer anderen Umfrage zufolge, dass sich Söders Chancen auf die Kanzlerkandidatur verbessert haben. 48,5 Prozent der Befragten äußerten dies, wie eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen ergeben hat. 18,4 Prozent gehen vom Gegenteil aus - dass Söder nun schlechtere Chancen habe. Die restlichen Teilnehmer sind entweder der Ansicht, dass Laschets Wahl keinen Einfluss auf Söders Chancen hat, oder sie gaben keine Meinung ab. Die Demoskopen befragten am Wochenende nach dem CDU-Parteitag deutschlandweit 5052 Menschen.

Die Wahl von Laschet zum neuen CDU-Chef stößt im Trendbarometer überwiegend auf Zustimmung. 41 Prozent von 2000 befragten Wahlberechtigten hielten Laschet für eine gute Wahl, teilte das durchführende Meinungsforschungsinstitut Forsa mit. 18 Prozent hätten lieber Friedrich Merz und 17 Prozent Norbert Röttgen als neuen CDU-Chef gesehen. Bei CDU-Anhängern sind es demnach 57 Prozent, die die Entscheidung für Laschet begrüßen.

70 Prozent wollen Merz jetzt nicht als Wirtschaftsminister

Als wichtiges Argument für Laschet wurde in Umfragen vor der Wahl die Integrationsfähigkeit des CDU-Vorsitzenden genannt. 56 Prozent der Wahlberechtigten sind überzeugt, dass Armin Laschet "die verschiedenen Lager in der CDU zusammenhalten und zusammenführen" kann. In Nordrhein-Westfalen glauben das zwei Drittel der Wahlberechtigten (65 Prozent), von den CSU-Anhängern 57 und von den CDU-Anhängern 71 Prozent. 17 Prozent der Befragten sind der Auffassung, "Friedrich Merz wäre dazu besser in der Lage gewesen".

Dass Wahlverlierer Friedrich Merz seinen Kontrahenten Laschet aufgefordert hatte, ihm in der jetzigen Bundesregierung zum Amt des Wirtschaftsministers zu verhelfen, ist bei den Bürgern nicht gut angekommen: 70 Prozent finden es richtig, dass Merkel das Kabinett nicht umbilden will und nennen eine solche Amtsübernahme "unangemessen". 19 Prozent fänden es dagegen richtig, wenn Merz noch vor der Bundestagswahl neuer Wirtschaftsminister würde.