In der Debatte, wie es um die Transparenz und die Moral in der Union gestellt ist, haben sich zwei führende Vertreter der CSU und CDU zu Wort gemeldet. Während CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für mehr Transparenz wirbt, geißelt der CDU-Politiker und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble "unanständiges" Verhalten.

Dobrindt äußerte sich in einem Interview mit dem Münchner Merkur: "Mein Vorschlag: Alles, was über die Höhe der Diäten hinausgeht, sollte auf Euro und Cent offengelegt werden." Das betreffe Nebeneinnahmen über rund 10 000 Euro im Monat. Außerdem verlangte Dobrindt in dem Interview, "dass völlig klar wird, wer wie viel Geld zum Beispiel aus Unternehmensbeteiligungen erhält". Unangemessene Zahlungen sollten seiner Ansicht nach einkassiert werden: "Ich will, dass bei verbotenen Einnahmen alle Zahlungen verpflichtend abgeschöpft werden."

Die Union sieht sich wegen der Vorgänge um die mittlerweile aus den Parteien ausgeschiedenen Abgeordneten Georg Nüßlein (bisher CSU) und Nikolas Löbel (bisher CDU) in der Pflicht, für mehr Transparenz zu sorgen. Gegen Nüßlein ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Löbel hat eingeräumt, dass seine Firma Provisionen von rund 250 000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken erhalten hat.

Hinzu kommt die Affäre um den thüringischen CDU-Politiker Mark Hauptmann. Er war als dritter Abgeordneter diese Woche aus der Unionsfraktion ausgeschieden. Ihm wird aber eine zu große Nähe zum Regime in Aserbaidschan vorgeworfen. Unter anderem hatte er eine Erklärung des Bundestags kritisiert, in dem dieser auf die Einhaltung der Menschenrechte in Aserbaidschan pochte. In der Zeitung Südthüringen Kurier, die Hauptmann herausgibt, erschienen Anzeigen aus Aserbaidschan. "Ich habe nie Geld bekommen, und es gab nie eine Einflussnahme auf mein politisches Handeln", erklärte Hauptmann.

Bundestagspräsident Schäuble sagte mit Blick auf die Fälle Nüßlein und Löbel in der FAZ, es hätten sich seit Beginn der Pandemie viele Abgeordnete in ihren Wahlkreisen engagiert, um Hilfe zu leisten, was die Bürger von ihnen auch erwartet hätten. "Wenn dabei einzelne Abgeordnete die Notlage ausgenutzt haben, um sich persönlich zu bereichern, ist das schlicht unanständig und mit dem Mandat nicht vereinbar." Das gelte genauso, wenn der Verdacht im Raum stehe, ein Abgeordneter sei in der Mandatsausübung zugunsten eines anderen Landes käuflich gewesen, sagte Schäuble weiter und zielte damit offensichtlich auf den Fall Hauptmann, ohne ihn ausdrücklich zu nennen.