Im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union steht eine Entscheidung unmittelbar bevor. Für Dienstag um zwölf Uhr hat die CSU -Landesgruppe im Bundestag kurzfristig zu einer Pressekonferenz in die Bayerische Vertretung in Berlin geladen, bei der CSU-Chef Markus Söder gemeinsam mit CDU -Chef Friedrich Merz auftreten soll. Es gilt als sicher, dass Söder dann seinen Verzicht auf die Kandidatur erklärt und Merz seine Unterstützung zusagt.

Der Druck auf Söder war stark gestiegen, nachdem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sich am Montagabend aus dem Rennen um die Kanzlerkandidatur genommen hatte. Wüst hatte außerdem mitgeteilt, dass er und die CDU in Nordrhein-Westfalen – der mit Abstand größte Landesverband der Christdemokraten – sich für Merz als Kandidaten aussprechen. Damit war Söders Chance, selbst Kandidat zu werden, auf ein Minimum geschrumpft.

In der CSU heißt es, Wüst habe versucht, „sich wichtigzumachen“

Aus CDU-Kreisen verlautet allerdings, dass Söder und Merz die Gespräche zur planmäßigen Klärung der K-Frage am Montag bereits aufgenommen hatten – völlig unabhängig von Wüsts Vorstoß. Söder soll sich dafür seit Montagnachmittag in Berlin befinden, heißt es aus CSU-Kreisen. Wüst habe lediglich versucht, „sich wichtigzumachen“ und als „Akteur wahrgenommen“ zu werden, so der Vorwurf aus der CSU.

In der Nacht zum Dienstag hatte der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Niedersachsen, Sebastian Lechner, die Ankündigung von Wüst begrüßt. Mit Blick auf die Erfahrung im Bundestagswahlkampf 2021, als Söder den damaligen Kandidaten Armin Laschet regelmäßig in die Parade fuhr, sagte Lechner: „2021 darf sich nicht wiederholen.“ Die Union müsse „mit geschlossenen Reihen in den anstehenden Wahlkampf gehen“. Der Vorsitzende des wichtigen CDU-Landesverbandes Baden-Württemberg, Manuel Hagel, hatte sich bereits für Merz ausgesprochen. Am Dienstag pries er den Rückzug von Wüst als „ein ganz starkes Zeichen für die Geschlossenheit der Union“. Das habe „Stil und Größe“.

Wüst selbst ist am Dienstag zusammen mit seinem Kabinett zu einer gemeinsamen Sitzung mit der Landesregierung von Schleswig-Holstein nach Kiel gereist. Dort ist sein Parteifreund Daniel Günther Ministerpräsident. Auch er regiert mit den Grünen. Auch er ist bisher nicht durch eine besonders große Leidenschaft für Friedrich Merz aufgefallen – noch weniger aber als Fan von Markus Söder. Auf die Frage, wie die Union agieren müsse, hat Günther der SZ einmal gesagt: „Kurs der Mitte, sprachlich sauber bleiben, keine Debatten über das Gendern und andere Nebensächlichkeiten führen – den Leuten halt keinen Scheiß erzählen.“ Populistisches Draufhauen bringe nichts. Nach der gemeinsamen Kabinettssitzung soll es in Kiel eine Pressekonferenz von Günther und Wüst geben. Es wird erwartet, dass sich dort auch Günther zur Kandidatenfrage erklären wird.

Unterdessen hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der gerade auf einer Reise in Zentralasien ist, zur K-Frage der Union geäußert. Bei einem Besuch in Kasachstan sagte Scholz, es gelte, was er schon in der Vergangenheit betont habe: „Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.“