Steht nach den Landtagswahlen eine Zeitenwende in der Bundespolitik bevor?

"Die CDU ist in 16 Jahren Kanzlerschaft zu einer Partei der Reagierer geworden."

Bei den Landtagswahlen in Rheinlandpfalz und Baden-Württemberg musste die CDU herbe Verluste hinnehmen. Für SZ-Autor Stefan Braun zeugen die Wahlergebnisse von einer Union in desolatem Zustand. Es fehle ihr bundesweit an personeller und inhaltlicher Innovationsfähigkeit.