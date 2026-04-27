Es dauert etwas, bis Jens Spahn auf das eigentliche Thema dieser Woche kommt – die Gesundheitsreform und die Eckpunkte für den Bundeshaushalt, die das Kabinett am Mittwoch beschließen will. Wenn beides tatsächlich gelingen sollte, wäre es ein großer Schritt nach vorne für die Bundesregierung. Aber neben Spahn steht ja auch die EU-Kommissionspräsidentin. Ursula von der Leyen ist zur Klausur des Unionsfraktionsvorstandes nach Berlin gekommen. Deshalb geben Spahn und sie jetzt gemeinsam eine Pressekonferenz – dekorativ ins Bild gesetzt vor dem ehemaligen Gasometer auf dem Schöneberger Euref-Campus. Und der Unionsfraktionschef spricht erst einmal über Europa.