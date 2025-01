Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Robert Habeck sieht müde aus, als er am Donnerstagmorgen als Erster ans Rednerpult tritt. Er soll eine Regierungserklärung abgeben, erläutern, warum die deutsche Wirtschaft einfach nicht in Schwung kommt. Doch in dieser Sitzungswoche des Deutschen Bundestages hängt alles mit allem zusammen. Und so ist es eine Frage der Zeit, bis Habeck auf den Vortag zu sprechen kommt.