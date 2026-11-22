Als die ersten Soldaten der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon (Unifil) 1978 nach Naqoura kamen, um den Frieden zu sichern und den Abzug der israelischen Truppen zu überwachen, war das kleine Dorf ein malerischer Ort mit Steinhäusern, in deren Gärten Granatäpfel und Oliven wuchsen. Mit Blick aufs Mittelmeer bauten die Soldaten hier ihr Hauptquartier, in dem die als Interim gedachte Truppe dann fast 50 Jahre blieb. Zum Ende des Jahres 2026 endet ihre Mission, und die meisten der 7500 Soldaten aus Ländern wie Österreich, Ghana und Bangladesch ziehen ab. Sie verlassen den kleinen Ort Naqoura, den es nicht mehr gibt, er wurde von israelischen Bombern und Panzern in den vergangenen Monaten dem Erdboden gleichgemacht.