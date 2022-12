Von Tim Frehler

Eva Janke ist zurück. Zurück an dem Schreibtisch, an dem sie schon so oft saß, zurück in Online-Vorlesungen, zurück in digitalen Gruppentreffen. So hatte sie sich das Studium nicht vorgestellt. "Wir hatten von unserem Fachbereich noch eine Nikolausfeier", erzählt die 22-Jährige. "Noch mal so als Abschluss." Dann ging es ins Home-Office.