4. Juli 2019, 18:47 Uhr Ungleichheit Viel Lohn für wenige

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat die Ungleichheit bei der Lohnverteilung angeprangert. Laut einer am Donnerstag vorgestellten Studie der ILO erhalten die am besten verdienenden oberen zehn Prozent der Arbeitnehmer 49 Prozent der globalen Lohnsumme. Auf der anderen Seite erhalten laut ILO die unteren 50 Prozent der Arbeitnehmer nur 6,4 Prozent der globalen Lohnsumme. Die unteren 20 Prozent, 650 Millionen Menschen, beziehen demnach sogar nur weniger als ein Prozent der globalen Lohnsumme. Die Lohnungleichheit sei in armen Ländern besonders stark ausgeprägt. So erhalten in den Ländern Afrikas südlich der Sahara die untere Hälfte der Arbeitnehmer nur 3,3 Prozent der Saläre. In den Ländern der EU verdienen die unteren 50 Prozent knapp 23 Prozent der Lohnsumme. In die Berechnungen flossen Daten aus 189 Ländern ein.