Nach einem Treffen inmitten des Wahlkampfes haben sich der frühere US-Präsident Donald Trump und Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orbán gegenseitig mit Lob überschüttet. Orbán pries Trump als "Präsidenten des Friedens", während der Amerikaner den Ungarn als "besten Führer" überhaupt rühmte. Beide hatten sich am Freitag in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida getroffen. "Wir Ungarn haben nur eines zu tun, nämlich ehrlich zuzugeben: Die Welt wäre besser und für Ungarn wäre es besser, wenn Herr Präsident Donald Trump (an die Macht) zurückkehren würde", sagte Orbán in einer Facebook-Videobotschaft. Während Trumps Amtszeit habe in Nahost und der Ukraine Frieden geherrscht. Von einer Wiederkehr Trumps ins Weiße Haus verspreche er sich zudem bessere bilaterale Handelsbeziehungen.