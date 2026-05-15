Zum Hauptinhalt springen

UngarnTanzen kann er. Aber kann er auch Péter Magyars Wahlversprechen einlösen?

Lesezeit: 2 Min.

Tanzeinlage, Teil zwei: Zsolt Hegedűs vor dem Parlament nach der Vereidigung von Péter Magyar (links).
Tanzeinlage, Teil zwei: Zsolt Hegedűs vor dem Parlament nach der Vereidigung von Péter Magyar (links). Tamas Vasvari/AP

Zsolt Hegedűs ging viral mit seiner Einlage nach dem Wahlsieg über Viktor Orbán. Nun wird’s ungleich komplizierter: Der Mediziner soll das lebensgefährlich ineffiziente Gesundheitssystem flottmachen.

Von Verena Mayer

Es kommt selten vor, dass der Gesundheitsminister eines kleinen Landes auf der ganzen Welt bekannt wird. Doch dem Ungarn Zsolt Hegedűs gelang genau das, wenn auch unbeabsichtigt. In der historischen Nacht nach der ungarischen Parlamentswahl, in der seine Tisza-Partei Viktor Orbán aus dem Amt gefegt hatte, stand Hegedűs auf einer Bühne in Budapest. Während er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sich den jubelnden und feiernden Menschen zeigten, begann der 56-Jährige plötzlich zu tanzen. Die Aufnahmen, wie er Armbewegungen, Hüpfen und Luftgitarre kombinierte, gingen viral, der tanzende Politiker wurde zur Symbolfigur für den von vielen herbeigesehnten Systemwechsel in Ungarn.

Zur SZ-Startseite

Psychiatrie
:Darf man Donald Trump für krank erklären?

36 Mediziner haben dem US-Präsidenten die geistige Eignung für sein Amt abgesprochen. Manche erkennen bei ihm Symptome von Persönlichkeitsstörung und Demenz. Selbst Ferndiagnose-Skeptiker sagen: So geht es nicht weiter.

SZ PlusVon Christina Berndt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite