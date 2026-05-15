Es kommt selten vor, dass der Gesundheitsminister eines kleinen Landes auf der ganzen Welt bekannt wird. Doch dem Ungarn Zsolt Hegedűs gelang genau das, wenn auch unbeabsichtigt. In der historischen Nacht nach der ungarischen Parlamentswahl, in der seine Tisza-Partei Viktor Orbán aus dem Amt gefegt hatte, stand Hegedűs auf einer Bühne in Budapest. Während er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sich den jubelnden und feiernden Menschen zeigten, begann der 56-Jährige plötzlich zu tanzen. Die Aufnahmen, wie er Armbewegungen, Hüpfen und Luftgitarre kombinierte, gingen viral, der tanzende Politiker wurde zur Symbolfigur für den von vielen herbeigesehnten Systemwechsel in Ungarn.