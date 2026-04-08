J. D. Vance beginnt mit dem Persönlichen. Als er das erste Mal in Budapest war, vor fünf Jahren, da sei seine Frau Usha mit ihrem zweiten Kind schwanger gewesen. Und jetzt, da er wieder in Budapest ist, erwarte seine Frau das vierte gemeinsame Kind. Aber persönlich ist wenig, wenn der amerikanische Vizepräsident in Europa unterwegs ist, schon gar nicht bei dieser Reise. Denn Vance ist gekommen, um wenige Tage vor der ungarischen Parlamentswahl „moralische Unterstützung“ zu leisten, wie er es nennt. Und zwar für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der fürchten muss, am Sonntag abgewählt zu werden. In den Umfragen hat sein Herausforderer Péter Magyar derzeit einen Vorsprung von etwa zehn Prozent.