Viktor Orbán auf einer Bühne. Hinter ihm der Slogan seiner Partei, „Fidesz – die sichere Wahl“, vor ihm eine Menschenmenge. Doch einige jubeln dem Ministerpräsidenten nicht zu, sondern rufen: „Ruszkik haza!“, Russen raus. Das zeigt ein kurzer Clip eines Auftritts von Orbán, den der ungarische Investigativjournalist Szabolcs Panyi auf der Plattform X gepostet hat.