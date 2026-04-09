Viktor Orbán auf einer Bühne. Hinter ihm der Slogan seiner Partei, „Fidesz – die sichere Wahl“, vor ihm eine Menschenmenge. Doch einige jubeln dem Ministerpräsidenten nicht zu, sondern rufen: „Ruszkik haza!“, Russen raus. Das zeigt ein kurzer Clip eines Auftritts von Orbán, den der ungarische Investigativjournalist Szabolcs Panyi auf der Plattform X gepostet hat.
Ungarn„Die erste Wahl, bei der Russland und die USA denselben Favoriten haben“
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Viktor Orbáns Herausforderer Péter Magyar hat mächtige Gegner – und trotzdem gute Chancen, die Parlamentswahl am Sonntag zu gewinnen. Aber kann er in Ungarn wirklich etwas verändern?
Von Verena Mayer, Wien
Wahl in Ungarn:„Wir wollen, dass diese Scheiße endlich vorbei ist“
Seit sechzehn Jahren regiert Viktor Orbán Ungarn, aber er wirkt angeschlagen. Das Problem ist nur, selbst wenn er die Wahl am Sonntag verlieren sollte, ist nicht sicher, ob ein Systemwechsel in einer derart ausgehöhlten Demokratie noch möglich wäre.
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