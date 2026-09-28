In Ungarn ist die Wahl eines neuen Obersten Staatsanwalts gescheitert. Das Parlament in Budapest lehnte den Vorschlag von Staatspräsident Andras Baka für dieses Amt einhellig ab. 138 Abgeordnete votierten bei der geheimen Abstimmung gegen den Juristen Zoltan Szathmary, einer oder eine enthielt sich der Stimme, wie Parlamentspräsidentin Agnes Forsthoffer nach Auszählung der Stimmen mitteilte. Die Parlamentssitzung wurde live gestreamt.

Das Amt des Obersten Staatsanwalts ist seit dem 25. August vakant, nachdem der bisherige Amtsinhaber Gabor Balint Nagy zurückgetreten war. Szathmary war bislang Leiter der Informatik-Abteilung der Obersten Staatsanwaltschaft. Baka hatte ihn – was sein Recht ist – ohne vorherige Konsultation mit der bürgerlichen Tisza-Partei von Ministerpräsident Peter Magyar nominiert. Deren Fraktion verfügt im Parlament über 141 von 199 Abgeordneten.

Der Vorschlag stieß von Anfang an auf den Missmut Magyars und der Tisza-Fraktion. Die Oberste Staatsanwaltschaft gilt als belastet, weil sie unter dem von 2010 bis Mai dieses Jahres regierenden Rechtspopulisten Viktor Orbán durchgängig politisiert gewesen war. So sollen Spitzenvertreter der Behörde Korruptionsermittlungen gegen Orbáns Umfeld aktiv unterdrückt und damit strafrechtlich relevanten Amtsmissbrauch begangen haben.



Baka bewertete die Ablehnung seines Kandidaten vor Journalisten im Parlament als ein Zeichen des Funktionierens der Demokratie. Er werde weiterhin einen Kandidaten vorschlagen und sich unverändert nicht mit politischen Parteien darüber beraten. Magyar, der aus Orbáns Machtpartei Fidesz kommt, mit ihr aber radikal brach, hatte die Parlamentswahl im April mit dem Versprechen gewonnen, die unter Orbán gängige Korruption zu beenden und ihre Verantwortlichen vor Gericht stellen zu lassen.