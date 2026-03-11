Uniformierte mit Waffen nähern sich auf einem Autobahnparkplatz einem weißen Transporter. Sie zerren die Insassen heraus und bringen sie zu Boden. Sie holen Säcke und Schachteln mit Geldbündeln aus dem Lieferwagen, insgesamt sind es 40 Millionen Dollar und 35 Millionen Euro, dazu neun Goldbarren von jeweils einem Kilo.