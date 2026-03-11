Uniformierte mit Waffen nähern sich auf einem Autobahnparkplatz einem weißen Transporter. Sie zerren die Insassen heraus und bringen sie zu Boden. Sie holen Säcke und Schachteln mit Geldbündeln aus dem Lieferwagen, insgesamt sind es 40 Millionen Dollar und 35 Millionen Euro, dazu neun Goldbarren von jeweils einem Kilo.
Viktor OrbánWarum der Streit zwischen Ungarn und der Ukraine eskaliert
Lesezeit: 4 Min.
Ungarn setzt einen ukrainischen Geldtransporter fest und wirft Kiew mafiöse Machenschaften vor. Die Auseinandersetzung zwischen den Ländern beschäftigt längst auch die EU – und liefert dem ungarischen Ministerpräsidenten Munition im Wahlkampf.
Von Verena Mayer, Budapest
Ungarn:Die Wirtschaftskrise ist Viktor Orbáns Endgegner
Der ungarische Regierungschef kam vor 16 Jahren mit Wohlstandsversprechen an die Macht. Jetzt könnte ihn die schlechte wirtschaftliche Lage wieder das Amt kosten.
Lesen Sie mehr zum Thema