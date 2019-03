3. März 2019, 18:37 Uhr Ungarn streitet mit EU Orbán attackiert "Brüsseler Eliten"

Diesmal geht es gegen den Vize: Ungarns Premier startet neue Kampagne gegen die EU-Kommission.

Von Peter Münch , Wien

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán treibt den Konflikt mit der Brüsseler EU-Kommission und seinen Partnern in der Europäischen Volkspartei (EVP) voran. Am Wochenende hatte zunächst sein Regierungssprecher ein vermeintliches Entspannungssignal ausgesandt mit der Ankündigung, die heftig kritisierte Plakat-Kampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Mitte März zu beenden. Dann aber kündigte Orbán in einem Interview mit der Welt am Sonntag an, dass eine inhaltlich vergleichbare Nachfolge-Kampagne nun auf Junckers Stellvertreter Frans Timmermans abzielen werde. Zugleich forderte Orbán eine Neuordnung der europäischen Migrationspolitik. Die Verantwortung dafür müsse man "der Kommission aus der Hand nehmen". Er schlug stattdessen vor, einen Rat der Innenminister der Schengen-Zone zu schaffen, die sich mit der Migrationsfrage als "Fachleute" beschäftigen sollen.

Jetzt wettert Orbán gegen den Sozialdemokraten Timmermans

Orbán hatte vergangene Woche einen Sturm der Entrüstung in der EVP ausgelöst, in der auch seine Fidesz-Partei Mitglied ist. Sogar ein Ausschluss der Fidesz wird gefordert, weil Ungarns Regierung in landesweit aufgehängten polemischen Plakaten Juncker und dem seit Langem angefeindeten US-Milliardär George Soros vorwirft, die EU-Länder zur Aufnahme von Flüchtlingen zwingen und deren nationalen Grenzschutz schwächen zu wollen. Um die Wogen zu glätten, hatte Orbán zwei hochrangige Emissäre zur CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer geschickt. Doch noch danach hatte der CSU-Politiker Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl im Mai, gesagt, es lägen "alle Optionen auf dem Tisch". Weber forderte neben einer Entschuldigung Orbáns, die Aktion gegen Juncker zu beenden. Dem kam die Budapester Regierung nun zwar nach. Doch die intendierte Botschaft ist beim ungarischen Volk ohnehin längst angekommen, zumal auch noch an jeden Haushalt ein Brief verschickt worden war mit Vorwürfen gegen Brüssel in der Migrationspolitik.

Dass er keineswegs klein beigeben will, dokumentierte Orbán dann im WamS-Interview mit der Ankündigung: "In der nächsten Phase des Wahlkampfs, die dann schon unsere Parteikampagne sein wird, werden Sie einen weiteren Akteur auf den Plakaten sehen: Herrn Timmermans." Der Niederländer ist als Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) der Konkurrent Webers für die Juncker-Nachfolge als EU-Kommissionspräsident. Orbán ließ jedoch deutlich durchblicken, dass er Timmermans nicht als Parteipolitiker, sondern als Vertreter der von ihm so genannten "Brüsseler Eliten" attackiert. "Herr Juncker geht in Rente und an seine Stelle kommt Herr Timmermans", sagte er.

Einen möglichen Ausschluss seiner Fidesz-Partei aus der EVP hält Orbán trotz des großen Drucks für "keine rationale Alternative". Seinen internen Kritikern wirft er vor, "nützliche Idioten" der Linken zu sein, die es auf eine Schwächung des konservativen Parteienbündnisses abgesehen hätten. Sie würden dabei eine "Salamitaktik" anwenden, meinte der Ungar. "Wenn es uns nicht mehr gibt, werden sie die Italiener angreifen, und danach kommen die Österreicher an die Reihe."