Vier Monate vor den Wahlen in Ungarn haben Zehntausende am Samstag in Budapest gegen Ministerpräsident Viktor Orbán demonstriert. Auslöser der Proteste war ein Video, dass Missbrauch in staatlich geführten Kinderheimen dokumentieren soll.

Die Oppositionspartei Tisza hatte zu den Protesten aufgerufen. Der Demonstrationszug zog von Pest über die Donau bis zum Burgpalast, dem Amtssitz von Orbán und Präsident Tamas Sulyok. Die Protestierenden trugen Fackeln mit sich. Oppositionsführer Peter Magyar forderte Orbán zum Rücktritt auf. Orbán habe darin versagt, Kinder in staatlicher Obhut zu schützen, so Magyar. „Wir können es als Nation nicht erlauben, dass Kinder zu Schaden kommen“, sagte der Oppositionspolitiker vor den Demonstranten. „Diejenigen an der Macht haben sich als unfähig erwiesen, sie zu schützen.“

Meinung Ungarn : In einem halben Jahr ist Orbán weg. Aber nur ganz vielleicht SZ Plus Kommentar von Verena Mayer ...

Ein undatiertes Video, das diese Woche veröffentlicht wurde, zeigt einen Beamten, der bis vor Kurzem Vorsitzender der staatlichen Kinderheime war, wie er verschiedene Gewalttaten an Kindern verübt. Unter anderem tritt er auf ein Kind ein, das am Boden liegt und schlägt den Kopf eines anderen Kindes auf einen Tisch. Der Mann ist mittlerweile von seinem Amt zurückgetreten und verhaftet worden. Die Polizei durchsuchte die betroffene Einrichtung und nahm mehrere Menschen fest.

Die Regierung versuchte die betroffenen Kinder als kriminell dazustellen. Auch Orbán nutzte in einem Interview diese Formulierung, stelle aber sogleich klar, dass Gewalt inakzeptabel ist, selbst wenn es sich um Kriminelle handele. Die Antwort führte zu mehr Protest und Kritik.

Magyar hatte selbst lange Zeit der rechtspopulistischen Fidesz-Partei von Orbán angehört. Im Februar des Vorjahres brach er auf spektakuläre Weise mit der Orbán-Partei, der er Nähe zur Korruption vorwarf. Binnen kürzester Zeit liefen der von ihm geschaffenen bürgerlich-liberalen Tisza-Partei viele Anhänger zu.In den Meinungsumfragen liegt Magyars Partei seit Monaten um sechs bis zehn Prozentpunkte vor der Fidesz-Partei. Im ungarischen Wahlsystem werden 106 der 199 Abgeordneten in ihren Wahlkreisen direkt gewählt, der Rest über Parteilisten. Um die nächste Wahl zu gewinnen, müsste Magyars Partei mindestens 54 Einzelwahlkreise holen. Bei der letzten Wahl 2022 gewann Fidesz in 87 Wahlkreisen.