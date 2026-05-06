Kurz vor dem Regierungswechsel in Ungarn ermittelt die Polizei bei Unternehmen aus dem Umfeld des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Wegen des Verdachts auf Veruntreuung und Geldwäsche seien Gelder beschlagnahmt und Konten eingefroren worden, teilten die Ermittler am Dienstagabend mit. Betroffen sind Firmen des Unternehmers Gyula Balasy, die über ein Jahrzehnt lang Regierungskampagnen für ⁠Orbán entwarfen. Balasy kooperiere mit den Behörden, teilte seine Unternehmensgruppe Lounge am Mittwoch auf Reuters-Anfrage mit. Der Unternehmer hatte am Montag in einem Interview der Nachrichtenseite Kontroll erklärt, er biete dem Staat die Übernahme seiner Unternehmen ‌an. Dies geschehe jedoch nicht, weil er etwas ‌zu verbergen habe oder unrechtmäßig vorgegangen sei. Die Polizei bezog sich in ihrer Mitteilung auf dieses Interview. Ermittelt werde im Zusammenhang mit einer auf Veranstaltungsorganisation spezialisierten Unternehmensgruppe, hieß es. Dies habe der Firmenchef selbst in der Presse öffentlich gemacht. Die Ermittlungen richteten sich gegen unbekannt und basierten auf Informationen einer Spezialeinheit der Steuerbehörde. Zudem gebe es eine Untersuchung wegen des Verdachts auf ‌überteuerte Verträge.