Zumindest auf X ist Zbigniew Ziobro noch ein Held. Unablässig postet und kommentiert der frühere polnische Justizminister der PiS-Regierung dort die aktuelle Politik unter Ministerpräsident Donald Tusk. „Ich entscheide mich für den Kampf gegen politische Banditen und Rechtlosigkeit“, schrieb er am Montag in seinem X-Kanal. „Ich stehe im Widerstand zur fortschreitenden Diktatur.“ Ihm solle in Polen ein „Nürnberg-Prozess“ mit „stalinistischen Methoden“ gemacht werden.