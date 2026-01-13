Zumindest auf X ist Zbigniew Ziobro noch ein Held. Unablässig postet und kommentiert der frühere polnische Justizminister der PiS-Regierung dort die aktuelle Politik unter Ministerpräsident Donald Tusk. „Ich entscheide mich für den Kampf gegen politische Banditen und Rechtlosigkeit“, schrieb er am Montag in seinem X-Kanal. „Ich stehe im Widerstand zur fortschreitenden Diktatur.“ Ihm solle in Polen ein „Nürnberg-Prozess“ mit „stalinistischen Methoden“ gemacht werden.
Polen, Ungarn und die EUIm Lager der Neinsager
Eigentlich tickt Polens Premier Donald Tusk politisch ganz anders als sein ungarischer Kollege Viktor Orbán. Doch ihm sitzt die rechtspopulistische PiS-Partei im Nacken. Deshalb hadern beide Länder mit der EU.
Von Viktoria Großmann und Verena Mayer, Warschau/Wien
Polen:Warschau auf Zickzackkurs
Ministerpräsident Tusk beansprucht eine Führungsrolle bei Gesprächen über einen Frieden für die Ukraine, will aber keine Soldaten in sein Nachbarland schicken. Das Thema ist in Polen emotional aufgeladen und heikel.
