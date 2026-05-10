Man kann sie loswerden, die illiberalen Demokraten. Nach 16 Jahren Regierungszeit haben die ungarischen Wähler sich tatsächlich für jemand anderen entschieden als für Viktor Orbán. Die polnischen Wähler – vor allem die Wählerinnen – hatten schon im Oktober 2023 eindeutig bestimmt, dass sie es lieber noch mal mit Politikern versuchen, die das EU-Recht für eine gute Idee halten und freie Medien nicht fürchten. Damit beendeten sie die achtjährige Regierungszeit der rechtsnationalen PiS-Partei.