Dass ein Wahlsieger ein großes Interview im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt, ist nicht ungewöhnlich. Auch der zukünftige ungarische Ministerpräsident Péter Magyar kam am Mittwoch in ein Studio des Fernsehsenders M1 und ließ sich live befragen. Und doch war nichts an seinem Auftritt alltäglich. Kaum hatte Magyar Platz genommen, begann er auch schon mit einem Rundumschlag gegen das ungarische Fernsehen, das zum allergrößten Teil Orbáns Regierung nahesteht. Mehr als 80 Prozent aller ungarischen Medien werden von Vertrauten Orbáns kontrolliert.